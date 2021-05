Musica live, Emma riparte in tour!

L'Annuncio

Non ha mai smesso di dirlo e sperarlo, in questi lunghi mesi di pandemia, più di un anno, Emma ha continuamente espresso la volontà di ricominciare, ha sempre dichiarato che appena possibile sarebbe tornata a fare musica dal vivo, voleva rivivere quella magia che si crea tra l’artista e suoi fan durante un concerto, voleva festeggiare con chi la ha sempre sostenuta … E adesso fa sapere che finalmente si riparte! Così nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia per rincontrare il suo pubblico e celebrare insieme i suoi primi 10 anni di carriera che non ha potuto festeggiare prima (adesso sono 11). Emma torna, come si dice "in presenza" ripercorrendo i suoi più grandi successi e presentando live i brani del suo ultimo disco di inediti “FORTUNA”.

E chissà, se Alessandra Amoroso o altri illustri colleghi, saranno suoi ospiti durante le varie tappe? A noi Emma, nell’intervista del video in alto, aveva detto di esser pronta e felice di aver accanto a sé sul palco Sandrina, l’amica, un "Pezzo di Cuore”…(ogni riferimento non è puramente casuale). Per saperne di più bisogna aspettare, per il momento ci basti sapere che Emma riparte e già questa è una bella notizia, un bel segnale per la musica dal vivo e i suoi lavoratori.