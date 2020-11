Emma Marrone, in arrivo il doppio vinile di Fortuna

Emma Marone: il successo

In oltre dieci anni di carriera, Emma Marrone ha conquistato fan e critica imponendosi come un vero e proprio fenomeno mediatico conquistandosi un posto nell’Olimpo della musica italiana. Dall’affermazione con il singolo Calore al recente duetto con Gianni Bismark sulle note di C’hai ragione tu passando per Sarò libera, Dimentico tutto, L’amore non mi basta, Trattengo il fiato, La mia città, Io di te non ho paura e Luci Blu.

Tra i suoi album più amati troviamo sicuramente Sarò libera e Schiena, certificati entrambi con ben tre dischi di platino.