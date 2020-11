Vasco Rossi, il nuovo singolo uscirà il 1° gennaio 2021

Infatti, il cantautore ha annunciato l’arrivo di un nuovo inedito venerdì 1° gennaio come auspicio per il nuovo anno, queste le sue parole: “Notizia straordinaria!! Il primo singolo del nuovo album uscirà il 1 gennaio 2021. L’anno della rinascita”.

Vasco Rossi: “E se sono ancora qui è per amore, perché amo scrivere canzoni, comunicare con la gente”

Nei giorni scorsi il cantautore ha festeggiato il sesto anniversario di Come vorrei, quarto estratto dal disco Sono innocente, certificato con ben sei dischi di platino per aver venduto più di 300.000 copie.

La voce di Rewind ha scritto un lungo messaggio, questo l’inizio: “Sei anni fa usciva il singolo Come vorrei. Una ciambella col buco. Quando Tullio Ferro scrive una musica così bella io ci metto tutta l'anima per tirare fuori le parole giuste. È un pezzo che parla del rapporto con la vita e con il mondo. Di come quando fai un progetto lo devi portare a termine. Sarebbe più semplice andare via, ma io resto qui. E se sono ancora qui è per amore, perché amo scrivere canzoni, comunicare con la gente”.

Successivamente, Vasco Rossi ha aggiunto: “Se sostituisci il te al me diventa un'autoriflessione mascherata da canzone romantica. Col tempo mi sono accorto che per cambiare il mondo' bisogna cambiare tutto. Anche quello che ami.

Non si possono cambiare solo le cose che non ci piacciono perché il mondo è un pacco complet, come le persone: difetti e pregi, vizi e virtù”.