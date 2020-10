“I love my radio”, Albachiara è il brano più amato

Da Claudio Baglioni con “Sabato pomeriggio” a Lucio Battisti e la sua “Donna per amico. Da “Ti amo” di Umberto Tozzi a “Margherita” di Riccardo Cocciante. 45 canzoni che ripercorrono 45 anni della musica italiana sono state le protagoniste di “I love my radio”, la più grande iniziativa radiofonica di sempre che si è conclusa con un evento speciale andato in onda in diretta radio, tv e social in contemporanea su tutti i network italiani. Un appuntamento unico, ideato per raccontare e celebrare i primi 45 anni del sistema radiofonico italiano. In diretta, e senza interruzioni pubblicitarie, la finale è stata seguita da milioni di persone: presentata da Gerry Scotti con Elisa, Tiziano Ferro, Francesco Gabbani, J-Ax, Mahmood, Negramaro, Tommaso Paradiso, ha visto la partecipazione di Amadeus, Ambra, Renzo Arbore, Carlo Conti, Fiorello e Linus.

VINCE ALBACHIARA DI VASCO ROSSI

Il brano vincitore tra i 45 candidati è stato Albachiara di Vasco Rossi. Una canzone ispirata dall’innocenza dei 13 anni di una vicina, “la Giovanna”, figlia del padrone del bar sotto casa della famiglia Rossi, che Vasco vedeva dal balcone andare e tornare da scuola, ed è diventate un inno d’amore. Alla stessa ragazza, Vasco Rossi dedicò più tardi “Una canzone per te”.