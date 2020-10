Vasco Rossi in studio, il post che svela l'arrivo di nuove canzoni

Il rocker di Zocca è in studio di registrazione per registrare nuove canzoni, l’annuncio arriva su Instagram

“New songs in progress”, il messaggio di Vasco Rossi (FOTO) è chiaro e lo scatto nello studio di registrazione non lascia dubbi. Il rocker di Zocca è pronto a registrare nuove canzoni, il plurale è d’obbligo leggendo le parole scritte sui social. Non un singolo ma più brani che avvicinano l’arrivo di un nuovo album, ipotesi ventilata da mesi e confermata più volte durante l’estate dallo stesso Vasco Rossi. Negli ultimi anni il cantautore ha focalizzato la sua attività sui concerti, lasciando spazio solo alla pubblicazione di alcune canzoni. Il lungo periodo di quarantena e il rinvio del tour negli stadi al 2021 hanno spinto l’artista a regalare ai propri fan un nuovo album. A luglio, rispondendo ad un commento di una fan, aveva anche scandito una sorta di calendario “Prima i Festival e poi arriverà il disco” aveva sottolineato. Un’estate quindi dedicata alla scrittura per pianificare al meglio il 2021. Il nuovo album di Vasco Rossi dovrebbe uscire nel 2021 dopo i concerti nei Festival.

L’annuncio del nuovo album approfondimento Vasco Rossi: le copertine di tutti gli album A luglio in un’intervista a “La Repubblica” aveva spiegato con più dettagli i progetti per l’estate 2021: “Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. Adesso non ti dico quanti pezzi ci saranno perché voglio tenere tutto ancora un po’ così… Segreto! Però c’è il pezzo che sta maturando in questo momento che credo farà piacere a quelli che mi seguono. Insomma, per quest’altro anno che viene ci sarà sicuramente un nuovo album”.