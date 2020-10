Vasco Rossi: “Per cambiare il mondo bisogna cambiare tutto"

Il rocker su Instagram: “Non si possono cambiare solo le cose che non ci piacciono perché il mondo è un pacco completo, come le persone: difetti e pregi, vizi e virtù”

È il 24 ottobre 2014 quando Vasco Rossi pubblica il singolo Come vorrei, quarto estratto da Sono innocente, il disco di maggior successo dell’anno in Italia in grado di raggiungere la prima posizione della classifica FIMI degli album più venduti collezionando anche ben sei dischi di platino grazie alla vendita di oltre 300.000 copie.

Vasco Rossi: “Quando fai un progetto lo devi portare a termine” approfondimento “I love my radio”, Albachiara è il brano più amato Nel giorno dell’anniversario dell’uscita del brano, il rocker ha voluto celebrare la canzone condividendo un post sul suo profilo Instagram che conta più di un milione e mezzo di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, studi di registrazione e momenti di relax con gli affetti più cari. La voce di Rewind ha condiviso due brevi filmati estratti dal videoclip ufficiale di Come vorrei che conta oltre diciannove milioni di visualizzazioni su YouTube. Vasco Rossi ha scritto un lungo messaggio nella didascalia del post parlando della nascita della canzone: “Sei anni fa usciva il singolo Come vorrei. Una ciambella col buco. Quando Tullio Ferro scrive una musica così bella io ci metto tutta l'anima per tirare fuori le parole giuste”. In seguito, il cantautore (FOTO) ha dichiarato: “È un pezzo che parla del rapporto con la vita e con il mondo. Di come quando fai un progetto lo devi portare a termine. Sarebbe più semplice andare via, ma io resto qui. E se sono ancora qui è per amore, perché amo scrivere canzoni, comunicare con la gente. Se sostituisci il te al me diventa un'autoriflessione mascherata da canzone romantica”.