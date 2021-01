Pezzo di cuore, Emma e Alessandra Amoroso duettano a Sky TG24

Artiste, amiche, donne: le due cantanti presentano il loro nuovo singolo. E' una prima volta insieme che ci raccontano in un'intervista in cui improvvisano anche un piccolo live... Condividi:

Allegre, felici di essere una accanto all’altra, due amiche che per oltre dieci anni hanno condiviso il privato costruendo, però, ognuna la propria carriera. Così, via streaming, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, ospiti di Sky TG24, presentano il loro primo singolo insieme “Pezzo di cuore”. Improvvisano anche un piccolo live per noi...

Un singolo, un'amicizia importante

approfondimento X Factor, lo speciale Una collaborazione attesa da tempo che arriva adesso, come spiega Emma, perché "ci siamo affermate nel nostro percorso, abbiamo la nostra identità, abbiamo fatto le nostre esperienze e adesso siamo pronte a condividere qualcosa di più grande. “Pezzo di cuore” non è solo una canzone, è un abbraccio enorme che ci siamo date e che vogliamo arrivi a tutte quelle persone che ci seguono da tantissimi anni, tutte quelle persone che hanno comprato i biglietti dei nostri concerti e che hanno cantato insieme a noi e speriamo di tornare a farlo dal vivo quanto prima”. Alessandra racconta di quando Emma via Whatsapp le ha proposto la canzone. “Non ho potuto far altro che dire sì, lo voglio - continua - Emma è un’amica molto speciale, anche se passiamo dei momenti per lavoro…momenti di vita lontane, io so che su di lei posso contare sempre, è un punto fermo nella mia vita, così nella vita così nella musica”. Le fa eco Emma: “Ho un mio particolare metro di giudizio sulle amicizie, secondo me Alessandra rientra in quelle pochissime persone che se le chiami alle 4 di notte corrono da te”. E ancora Alessandra: “Siamo tanto diverse per molti aspetti, ma sui principi, i valori, tutto quello che ci hanno insegnato sulla nostra terra, la nostra famiglia, devo dire che ci rende molto simili”.



Alessandra ed Emma si raccontano approfondimento Emma Marrone, ieri e oggi: ecco come è cambiata. FOTO Questa l’occasione anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, Alessandra Amoroso non esita: "In generale nella vita, è come se la gente desse più valore a due donne che hanno uno scontro piuttosto che un’unione, noi ci siamo scontrate nel senso più amorevole del termine, noi abbiamo fatto questo “Pezzo di cuore” per abbracciare tutti e forse anche per dare un piccolo esempio di due donne insieme, quando si uniscono”. Emma Marrone: “Sappiamo benissimo dopo tanti anni che siamo sulla scena, con il nostro lavoro, che non si può piacere a tutti. A volte le critiche si trasformano in offese, ma io dico sempre che fino quando mi pago le bollette e l’affitto facendo il lavoro più bello del mondo e onesto, io sono felice così. Sinceramente dieci anni fa non mi sarei mai aspettata di fare tutto quello che ho fatto, di resistere nel tempo, di creare una mia strada, una mia dimensione. Il mio termine di giudizio sono gli occhi dei miei genitori, quando li guardo li vedo orgogliosi e a volte sono anche loro increduli per tutta la strada fatta. Quando vedo i miei genitori orgogliosi e fieri di me tutto il resto è noia”.