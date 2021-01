A poche ore dallo scambio di auguri per il 2021 con un video di un duetto live all’Arena di Verona, Alessandra Amoroso (FOTO) ed Emma Marrone (FOTO) hanno annunciato “Pezzo di cuore”, la nuova canzone che sarà disponibile dal 15 gennaio. Il brano dovrebbe essere il primo estratto del nuovo attesissimo album di Alessandra Amoroso e porta la firma di Dario Faini (Dardust) e Davide Petrella. Sui social scambio di post e dediche tra le due artiste. La voce di “Comunque andare” ha scritto: “PEZZO DI CUORE, il tuo regalo per me, per noi! Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere... LA MUSICA! Ci siamo confidate, guardate da lontano, supportate, ascoltato i nostri silenzi mentre tutto fuori urlava! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura…”. Alle parole di Alessandra Amoroso si sono aggiunte anche quelle di Emma Marrone che sui social ha scritto: “Due ragazze completamente diverse l’una dall’altra, due storie parallele, una passione in comune la MUSICA. Abbiamo portato avanti i nostri progetti e ci siamo sempre supportate a vicenda e oggi siamo qui insieme. PEZZO DI CUORE è la nostra canzone, la vostra canzone! Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutti le persone che come noi amano la musica e la condivisione”.