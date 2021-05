Emma Marrone annuncia Best of me, l'album per i 10 anni di carriera

Un compleanno speciale è quello festeggiato nelle scorse ore dalla cantante Emma Marrone, che ha annunciato ai fan l’imminente uscita di un nuovo progetto musicale. In attesa di vederla in tour questa estate e per celebrare i 10 anni di carriera dall’esordio ad “Amici”, Emma pubblica la raccolta “Best of ME”

In occasione di una diretta Instagram organizzata per i fan il giorno del suo compleanno, Emma Marrone ha deciso di fare alla platea di supporter un regalo davvero speciale, annunciando l’arrivo imminente di un nuovo progetto musicale . Il disco in arrivo a giugno, si intitola “ Best of me ” e con ogni probabilità, visto il titolo e l’anniversario dei 10 anni di carriera, sarà dedicato ai brani più forti e famosi della cantante salentina, dall’esordio ad “Amici di Maria de Filippi”, fino a oggi.

Cosa si sa sul disco “Best of me” di Emma

Anche se nel corso della diretta Instagram, Emma non ha potuto dilungarsi in dettagli, ha svelato ai fan che il nuovo disco dal titolo “Best of ME” arriverà a giugno, in concomitanza con la ripresa del suo mini-tour estivo nei teatri e palazzetti italiani. Questo quello che la cantante ha raccontato su Instagram:“Best of ME. È un punto di arrivo, ma è anche un nuovo punto di partenza. È il riassunto di ciò che ho realizzato in questi 10 anni e una riflessione su ciò che ancora ci sarà da fare. È la parte migliore di me”. Emma ha poi continuato con un augurio speciale alla sé del futuro: “Quello che mi auguro per i prossimi 10 anni è continuare ad essere libera da giudizi e pregiudizi, continuare ad essere coraggiosa, riuscire sempre a cogliere al volo le occasioni, anche quelle che fanno più paura. Perché nella vita non si finisce mai di imparare. Voglio continuare ad inseguire i miei sogni. Perché sono convinta che con l’arte e la bellezza riusciremo ad essere migliori”.

L’album, già disponibile al pre-save su Spotify, è stato registrato tra gli impegni di set e tour. Dopo aver recitato per Gabriele Muccino in “Gli anni più belli”, Emma Marrone è ora sul set di “A casa tutti bene – La serie”. Non mancano però le foto direttamente dal backstage della tournée, dalla quale ci aspettiamo coreografie esposive.