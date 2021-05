Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 26 maggio. LIVE

Su zona bianca rafforzata ipotesi Regioni coprifuoco alle 24

Coprifuoco dalle 24 e altre misure anti-assembramento sulla movida, come l'obbligo di consumare solo seduti ai tavolini di bar e ristoranti all'aperto senza sostare in piedi davanti ai locali. Sono alcune delle ipotesi avanzate dalle Regioni per la zona bianca rafforzata, nel caso di un aumento dell'incidenza dei contagi che superi i 50 ogni 100mila abitanti. L'obiettivo è scongiurare un "effetto Sardegna", la regione che dopo essere finita in zona bianca a marzo, registrò poi un notevole aumento dei contagi che ne determinò il conseguente passaggio in zona arancione e poi rossa. Attualmente non è previsto il coprifuoco in zona bianca.