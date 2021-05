Covid, le proposte delle Regioni al governo per la zona bianca

La Conferenza delle Regioni ha discusso su una serie di temi. Poi Fedriga ha incontrato Speranza, Brusaferro e Rezza. Il documento sulla zona bianca è una linea condivisa con Palazzo Chigi e sarà recepita da un'ordinanza del ministro della Salute. La richiesta è che nella fascia di rischio più bassa vengano anticipate tutte le aperture. Per ora non ripartono le discoteche. Niente coprifuoco. Per le vaccinazioni l’idea è somministrare le dosi ai turisti fuori regione per periodi lunghi