2/10 ©Ansa

Il quotidiano americano ha analizzato gli effetti della pandemia in India lungo tutto l'arco temporale in cui si è sviluppata, estrapolando dati e tendenze. L'analisi ha permesso di immaginare quattro diversi scenari, dal più prudente al più catastrofico, per stimare l'impatto del coronavirus in un Paese di oltre 1,3 miliardi di abitanti

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS IN DIRETTA