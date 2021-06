Emma Marrone e Loredana Bertè, testo del duetto Che sogno incredibile

Una canzone inedita destinata a diventare una hit della stagione che sta per cominciare. “Che sogno incredibile” è il titolo del brano in uscita il 4 Giugno che segna la prima collaborazione ufficiale tra Emma Marrone e Loredana Bertè, due generazioni di rock al femminile insieme per quello che non vuole essere il classico pezzo estivo, per citare la cantante salentina, ma l'opportunità di segnare con una canzone i primi dieci anni della sua carriera.