Emma e Loredana Bertè, è uscito il videoclip di Che sogno incredibile

È uscito ieri, martedì 8 giugno, il videoclip ufficiale di “Che sogno incredibile”, il nuovo brano di Emma in duetto speciale con Loredana Bertè. Una canzone che non è nata per diventare il classico tormentone estivo, ma per dare un nuovo inizio alla carriera della cantante salentina a dieci anni dal suo esordio

Quello che vediamo in scena è un inedito duo rock simbolo di un’Italia tutta al femminile, per quello che, parafrasando le parole di Emma, non vuole essere il classico pezzo estivo, ma un vero e proprio pezzo di vita vera, per salutare i dieci anni di carriera compiuti e l’arrivo di tante novità.

Pubblicato da poco meno di un giorno, il videoclip ufficiale di “ Che sogno incredibile ”, il nuovo singolo di Emma in collaborazione con Loredana Bertè , è già in cima alle tendenze di YouTube.

Il videoclip ufficiale di “ Che sogno incredibile ”, la nuova canzone di Emma e Loredana Bertè, è stato pubblicato lo scorso martedì 8 giugno sulla piattaforma di contenuti YouTube sotto l’attenta direzione di Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra. Quelli che vediamo in scena sono una serie di frame che riportano alla classica atmosfera che si respira durante le riprese su un set e che mostrano le due artiste italiane più complici e in forma che mai. “Che sogno incredibile” è una canzone dal sound decisamente estivo , che aggiunge però quel tocco rock a cui le due artiste ci hanno sempre abituato con la loro personalità.

Emma e la presentazione ufficiale del singolo

In occasione della presentazione ufficiale del singolo uscito alla mezzanotte dello scorso venerdì 4 giugno, Emma si è detta assolutamente felice di presentare al suo pubblico un brano che “non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia!”. E sulla collaborazione con Loredana ha proseguito dicendo: “Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè. La mia mamma rock!”

L’inedito duetto è già stato presentato live durante i primi tre concerti del tour estivo che l’artista salentina ha tenuto all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (lo scorso 3 giugno) e all’Arena di Verona (domenica 6 e lunedì 7 giugno). Allo stesso modo, la cantante appena confermata come giudice sulla cattedra di “X-Factor”, fa sapere al pubblico di fan che il nuovo pezzo “Che sogno incredibile” farà parte della tracklist ufficiale di “Best Of Me”, l’album che Emma si prepara ad accogliere il prossimo 25 giugno e che conterrà tutti i suoi più grandi successi per celebrare i 10 anni di carriera dall’esordio ad “Amici di Maria de Filippi”.