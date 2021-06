A casa tutti bene, Emma Marrone annuncia la fine delle sue riprese

Periodo pieno di impegni per l’artista, che da dieci anni domina incontrastata la scena mediatica italiana. Nelle scorse ore Emma Marrone , classe 1984 , ha annunciato la fine delle riprese per il suo ruolo all’interno della nuova serie diretta da Gabriele Muccino.

Gli anni più belli è la pellicola che ha segnato il debutto della cantante sul grande schermo. Il regista romano, classe 1967 , ha diretto l'artista nel ruolo di Anna, ora la voce di Amami è tornata davanti la macchina da presa per la serie televisiva ispirata all'omonimo film.

Emma Marrone, il nuovo singolo

Nel frattempo, Emma Marrone si prepara anche a scalare le classifiche con il nuovo singolo. Infatti, nelle scorse ore l’artista ha annunciato l’arrivo del brano Che sogno incredibile in duetto con Loredana Bertè.

La cantante ha dichiarato: “Attenzione: questo non è un classico pezzo estivo. Questa canzone per me è un pezzo di storia, la mia! Sono onorata e orgogliosa di sganciare questo missile insieme a Loredana Bertè. La mia mamma rock!!!”.