C'è ancora luce quando una Emma luccicante in verde e viola dalla cintola in su e con un pantalone anche lui verde, appare sul palco dell'Arena e attacca Con le nuvole , brano contenuto in A me piace così del 2010. Quello dell'artista salentina è il tour che celebra i suoi dieci anni di carriera "costruiti con voi", urla al pubblico. I brani amati sono tanti e quindi in più occasioni deve ricorrere a dei medley, il primo raduna Davvero, Meravigliosa e Cullami . E tra quest'ultima e Calore arrivano le sue accorate parole per Michele Merlo , suo amico ( È morto Michele Merlo, l’ex concorrente di Amici colpito da una leucemia fulminante ) da tanti anni. Si respira voglia di ballare, di divertirsi e la cosa curiosa, in questi primi brani, è che la platea è tutta in piedi mentre le gradinate, di solito l'anima festosa dell'Arena, resta composta. Ma dura poco. Cercavo l'amore ha un approccio super rock, lei sembra una pantera e forse questa sua forza libera dai vincoli anche i fan più lontani dal palco. Lei alza lo sguardo e in quegli occhi si legge la soddisfazione per tutto quello che, spesso remando controcorrente e contro i pregiudizi, ha costruito. Con L'amore non mi basta , del 2013, più nessuno è seduto; a stimolare alla danza ci sono anche i ballerini che accompagnano Emma sul palco. Il secondo medley, con Schiena, Resta ancora un po', Trattengo il fiato e In ogni angolo di me , coincide col primo cambio di look: arrivano le trasparenze, una forte sensualità, un total black. Al suo popolo dice "siete meravigliosi" e ricorda ancora Michele su Trattengo il fiato : "E' solo per lui" .

approfondimento

Provocante, fatale ne La mia città, quando è il momento di Amami invita sul palco un musicista speciale, sui papà Rosario "per me la persona più importante del mondo". La serata va avanti a ritmo serrato, nessuna pausa: ecco Occhi profondi, Il paradiso non esiste, Mi parli piano e poi due altri medley che raggruppano rispettivamente L'isola ed Effetto Domino e poi Basti solo tu, Corri e Alibi. La successiva Luci Blu vede riaccendere le luci dei cellulari, una emozione per tutti, un fenomeno che nei mesi della pandemia pensavamo lontano e irraggiungibile come la cometa di Halley. Emma si avvicina al microfono: "Questa persona ha compiuto gesta eroiche nella musica, è una sorella"...e già con le lacrime agli occhi appare Alessandra Amoroso, che restituisce la commozione all'amica leggendo una lettera che è un atto d'amore. Il trucco cola sul volto di entrambe, sul palco c'è un Pezzo di Cuore. Iniziano a cantare mano nella mano, si sentolo libere, in alcuni istanti sembrano due ballerine di Charleston negli anni Venti (del Novcento, of course). Terzo cambio di abito: ora Emma è coloratissima come fosse stata invitata a un bachelor party. Stupida Allegria e Quando finisce l'amore precedono l'apparizione di una artista che "ha combattuto le battaglie più incredibili, tutti le siamo debitrici": è Loredana Berté, la canzone si intitola Che sogno incredibile, ultimo singolo di Emma che fa parte dell'album in arrivo Best of Me. Siamo quasi alla fine, mancano tre canzoni. Una è Io sono Bella poi prima di Latina invita sul palco tutte, o quasi, le persone che lavorano con lei, quelle che in questi mesi non hanno lavorato, hanno faticato a portare il pane a casa per le proprie famiglie. L'applauso è pazzesco. L'arrivederci è con Fortuna. Le luci dell'Arena si spengono ma il tour del decennale continuerà e avrà ospiti, a rotazione, i protagonisti di X Factor 2020. Ancora una volta Emma ha aperto il suo cuore.