Primo di due concerti che l'artista ha voluto dedicare a Michele Merlo, con parole toccanti e di incoraggiamento. Purtroppo il giovane cantante di Amici e di X Factor, colpito da leucemia fulminante, non ce l'ha fatta e si è spento a 28 anni, stroncato da emorragia cerebrale

Il concerto Sale sul palco e il suo pensiero va a Mike Bird, questo lo pseudonimo artistico del ragazzo con il quale aveva lavorato nella scuola di "Amici". Emma con l’energia che la contraddistingue dà il meglio di sé regalando spettacolo ed emozioni, quella magia che è la musica dal vivo, insieme a lei Alessandra Amoroso e non solo. Performance organizzate per celebrare insieme ad amici e fan dieci anni di carriera. “So chi sono stata, non me lo dimentico come non dimentico da dove sono partita”. Ci dice il giudice di X Factor 2021 e sottolinea: “So chi sono oggi ma la cosa più importante è che oggi ho la convinzione di chi vorrò essere domani. Per me è la cosa più importante, avere ancora tanti stimoli e tante cose da raccontare alle persone che vorranno ascoltarmi”.

Il duetto con Loredana Bertè approfondimento Addio a Michele Merlo, da Emma Marrone a Ermal Meta: il ricordo Entusiasta, appagata, in questa che è anche l’occasione per presentare “Che sogno incredibile”, duetto con Loredana Bertè e singolo apripista del nuovo album Best of me, atteso per il 25 giugno. Emma: “Loredana Bertè per me è sempre stata un’icona di stile una vera rocker, una donna libera, che non ha mai badato ai giudizi e ai pregiudizi”.