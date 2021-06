Addio a Michele Merlo, il ricordo dei vip sui social. FOTO

1/10 Twitter/Emma Marrone

È morto Michele Merlo, in arte Mike Bird, cantante ex concorrente di Amici e X Factor. Aveva 28 anni ed era stato ricoverato dopo un'emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante. Sono molti i personaggi del mondo dello spettacolo che in queste ore stanno dedicando, sui social network, un pensiero all'artista scomparso. Emma Marrone ha scritto: "Ieri sera ho cantato forte per te.. Stamattina il mio cuore si è rotto in mille pezzi. Non ho parole amico mio. Ti bacio sulla fronte e agli angoli della bocca sempre screpolati. Fai buon viaggio Michi"

