4/15 Immagine tratta dal profilo Instagram @michelemerlo

Tra le influenze artistiche di Michele Merlo, tutto il panorama della musica indie e indie-rock italiana e soprattutto inglese, dove ha vissuto per un breve periodo della sua giovane età. È stato lui stesso a raccontare di come si ispirasse agli Arctic Monkeys, o ad altre band come i The 1975, i Kings Of Leon e il cantautore Jeff Buckley.

L’account Instagram ufficiale di Michele Merlo