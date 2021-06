Emma Marrone all’Arena di Verona, la foto prima dei concerti

Tutto pronto per i concerti che vedranno l’artista, classe 1984, su uno dei palchi più prestigiosi al mondo

Ci siamo, ormai è soltanto questione di ore. Poco fa Emma Marrone ha pubblicato uno scatto all’interno dell’ Arena di Verona che la vedrà protagonista per due eventi che celebreranno i suoi primi dieci anni di carriera festeggiando anche la ripartenza della musica dopo la difficile situazione legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

Emma Marrone, la foto all’Arena di Verona

approfondimento

Emma Marrone in concerto all'Arena di Verona: scaletta e info

Una scaletta che ripercorre la carriera di una delle artiste più amate e popolari del Bel paese. Dopo l’intro iniziale, Emma Marrone darà il via allo spettacolo grazie al brano Con Le Nuvole, contenuto all’interno del disco A me piace così.

Da Calore ad Amami passando per Non è l’inferno, La mia città e Il paradiso non esiste fino ai brani presenti nell’ultimo lavoro Fortuna, certificato disco d’oro.

In attesa di poterla ammirare sul palco, la cantante ha voluto condividere la preparazione agli spettacoli pubblicando uno scatto sul profilo Instagram che conta più di 4.900.000 follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, impegni lavorativi e momenti di relax in compagnia degli affetti più cari.

L’emozionante foto ritrae l'artista al centro del palco, queste le sue parole: “Piccola piccola. Io. Ci vediamo stasera in Arena! Grazie”.