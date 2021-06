Emma Marrone prova a Lignano Sabbiadoro le 2 Arena: la scaletta

La festa dei dieci anni di carriera, quella che non è ancora riuscita a celebrare a causa della pandemia, finalmente si farà. Emma Marrone riaccende la musica live. Questa sera è in programma la data zero all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. Dopodiché il riconfermatissimo giudice di X Factor si trasferisce all'Arena di Verona per due speciali concerti, domenica 6 e lunedì 7 giugno, per festeggiare finalmente insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera! Per altro lo show del 6 giugno sarà disponibile in esclusiva e gratuitamente in streaming dal 15 giugno in prima serata sulla piattaforma ITsART. Guardando oltre i concerti domani, venerdì 4 giugno, arriva il nuovo singolo Che sogno incredibile col featuring di Loredana Berté che anticipa il progetto Best of ME (etichetta Polydor/Universal Music), in uscita il 25 giugno ( https://pld.lnk.to/BOME ) con "alcuni pezzi interamente ricantati perché oggi ho una maturità diversa rispetto a una ragazza di 25 anni. Qualcuno di questi arrangiamenti li sentirete sul palco. Scegliere le canzoni è stato difficile, perché ti rendi conto di quante cose hai fatto nel tempo, ma riarrangiarle è stato bellissimo".



Emma ha la voce emozionata per questa ripartenza dei live, lo considera alla stregua di un "primo maggio perché sono qui con tutti i miei collaboratori. Il difficile è stato riconvertire uno show pensato per i palasport in posti all'aperto, più piccoli, ma con lo stesso numero di lavoratori. Anzi forse ne abbiamo anche qualcuno in più". All'Arena di Verona oltre ai musicisti ci saranno anche dei performer ("Ho voluto coinvolgere il mondo della danza perché anche quello è stato un settore colpito") e come ospiti Alessandra Amoroso, Loredana Berté e Dardust "con il quale stiamo preparando una chicca, un omaggio a Franco Battiato". Nelle altre date si alterneranno tutti i ragazzi di X Factor tranne le band per una questione di spazio legata al covid; in più ci sarà il giovane Matteo Romano ad aprire qualche altra data". L'abbraccio dei ragazzi che lavorano con lei la hanno fatta sentire "una persona per bene. Non mi interessa essere la numero uno ma essere stimata da loro".