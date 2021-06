Emma Marrone in concerto all'Arena di Verona: scaletta e info

È un periodo d’oro quello di Emma che, dopo essere stata rinconfermata al tavolo dei quattro giudici di X Factor ( LO SPECIALE ) e aver condiviso con i fan il suo ultimo singolo in coppia con Loredana Bertè (“Che sogno incredibile” è disponibile all’ascolto e al download su tutte le piattaforme di streaming musicale) ha inaugurato, lo scorso giovedì 3 giugno la sua stagione di concerti con la data zero di Lignano Sabbiadoro . Un’occasione per la cantante salentina di presentare al pubblico, tutti i brani del suo ultimo disco “Fortuna” e i suoi vecchi e nuovi successi.

Le due serate di domenica 6 e lunedì 7 giugno all’Arena di Verona, saranno per Emma l’occasione di un concerto magico data la location prestigiosa, ma anche i festeggiamenti per il grande traguardo dei dieci anni di carriera dall’esordio ad “Amici di Maria de Filippi”.

I due concerti che Emma Marrone terrà all’Arena di Verona, saranno dedicati a tutto il mondo dei lavoratori italiani che negli ultimi mesi si sono ritrovati di fronte a inaspettate difficoltà a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Queste le parole di Emma sul significato che l’intero “Fortuna Live 2021” Tour e i concerti all’Arena di Verona hanno per lei: “È un momento importante che segna davvero una ripartenza e per il quale ho voluto con me tutti i lavoratori che avevamo previsto per il tour decennale. Nessuno è rimasto a casa e questa ripartenza è il mio personale Primo Maggio per tutti quelli che condividono il lavoro con me”.