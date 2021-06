Michele Merlo, il messaggio della fidanzata su Instagram

Difficile ritrovarsi nella situazione in cui scrivi un messaggio che sai che non potrà essere letto dalla persona a cui vuoi dedicare quelle parole, eppure dire addio è un modo per cercare di metabolizzare il dolore, per tentare di esorcizzare l'inesorcizzabile, ossia la morte. "Grazie, grazie di tutto, per sempre nel mio cuore. Il destino ci ha fatti incontrare e come per magia ci ha fatto vivere momenti di amore puro, di gioia immensa in piccoli momenti e gesti, quelli che tanto amavamo", con queste parole incomincia il lungo messaggio che fa da didascalia alla serie di foto che ritraggono Michele Merlo i momenti della sua quotidianità, mentre dorme così come mentre coccola il cane.

Un messaggio d’amore in cui il “grazie” è il filo conduttore



"Ti ringrazio infinitamente per avermi fatto credere in me stessa e nell’amore. Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio, perché la forza che mi hai dato tu nessun altro mai riuscirà a darmela", continua lo straziante sfogo di Luna Shirin Rasia.

Straziante non certo perché negativo o lacrimoso in maniera distruttiva ma piuttosto perché è impossibile non ritrovarsi con gli occhi velati dalle lacrime leggendo le parole di una giovane ragazza che ha appena perso per sempre il suo grande amore.



"Vivrò a pieno la vita per me e per te, sarai sempre in tutti i miei momenti e pensieri. Ora smetti di sognare e vola tra le stelle e tuffati dentro al mare", conclude la didascalia, non senza riportare la firma: Lulu, come veniva chiamata da Michele.