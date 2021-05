Arena di Verona, in 6mila per l'omaggio de Il Volo a Ennio Morricone

approfondimento

Riaperture, Arena di Verona riceve l'ok per capienza di 6mila persone

Tocca a voi far ripartire la musica.

Siamo nati come bambini prodigio e dopo 12 anni di carriera con questo progetto possiamo dire che siamo felici. E poi finalmente si canta, dopo un anno e mezzo non ne potevamo più. Il nostro è un lavoro sognante e noi siamo inguaribili sognatori e il 5 giugno portiamo un messaggio di ottimismo, c’è voglia di salire sul palco e ci emoziona vedere le tante persone lavorare con noi per la riuscita della serata. Noi canteremo le melodie e dunque non saremo soli ma saremo noi con l’Orchestra sul palco e in sicurezza. Sarà il nostro solo concerto del 2021.

Dieci anni fa avete collaborato col Maestro Morricone in piazza del Popolo a Roma: che ricordi avete?

Registravamo il nostro disco in piazza Euclide, lui girava per i corridoi e gli facemmo ascolta C’era una volta in America e poi Malena. Quando abbiamo condiviso il palco in piazza del Popolo avevamo 15, 16 anni eravamo ingenui. Durante le prove con la sua Sinfonietta, aspettavamo il via per partire e davanti al nostro silenzio il primo violino sbianca al che il maestro dice: non ti preoccupare te lo do io l’attacco. Si è sempre comportato con noi come uno di famiglia. Noi abbiamo registrato per otto mesi e il Maestro ogni giorno arrivava e andava via alla stessa ora, con grandissima professionalità. Ci ha insegnato costanza, perseveranza e professionalità.

Quando avete scoperto la sua musica?

Lo stiamo scoprendo ancora adesso, la ricerca delle sue melodie è stata impegnativa, anche per la scelta. Cantarlo è per noi riportare tutti al passato e ci saranno immagini dei film ad accompagnarci. L’obiettivo è anche presentarlo ai più giovani, a chi non lo conosce.

Anticipazioni sulla scaletta?

Ci piace l’effetto sorpresa. Ci saranno anche brani del nostro repertorio che non possono mancare. Ci saranno Mission, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West…è un tour che vogliamo portare nel mondo. La scelta dei brani è stata complessa e ringraziamo la famiglia Morricone per il sostegno e i consigli. Il figlio Andrea Morricone ci ha sostenuto. Ci sarà una brano che per la prima volta verrà proposto, una melodia epica.

Essendo giovani ma con grandi trascorsi internazionali, c’è un evento emotivamente avvicinabile a questo?

Col nostro manager Michele Torpedine abbiamo sempre pensato eventi pazzeschi e ci diamo dei pazzi da soli. Pensavamo fosse una pazzia cantare a tre metri dal Papa a Panama per la Giornata Mondiale della Nostra Gioventù ed è successo, per farti un esempio. La nostra musica non ha confini. Il maestro è un patrimonio del nostro paese.

Il disco sarà in presa diretta o in studio?

E’ stato fatto in studio per una resa migliore. Abbiamo collaborato con la Sinfonietta, l’Orchestra del Maestro. Il disco uscirà più avanti ma visto l’anno particolare abbiamo scelto di anticipare.

Sareste pronti per l’America se ci fossero aperture?

Il nostro tour americano partirà il 18 marzo 2022 da New York.

Sentite la responsabilità di far ripartire la musica?

E’ un onore, l’ultimo nostro concerto è dell’8 marzo 2020. Avremo il pubblico davanti e lo guarderemo negli occhi visto che avrà le mascherine e dunque non potremo vedere le labbra che cantano. E’ sempre stata una emozione cantare in Arena, stavolta di più essendo il solo concerto del 2021.

Il 2 giugno farete l’Inno d’Italia dall’Arena di Verona.

Sarà una immensa emozione. Faremo l’inno per la prima volta il 2 giugno, ci è capitato altre volte ma mai in quel giorno. E la speranza è, seguendo la proposta del sindaco di Verona Federico Sboarina, che ogni anno, il 2 giugno, qualcuno possa cantare l’Inno di Mameli dall’Arena.

Il protocollo dell’Arena di Verona può essere adottato altrove?

L’Arena è sempre stata una delle venue più organizzate e speriamo che con il tempo tutti i luoghi possano essere a norma per ospitare musica. Il mondo della musica è stato tra i più colpiti e parliamo in primis di chi ci sta davanti, di tutte le maestranze.

Come avete vissuto questi mesi?

Non siamo stati passivi, siamo sempre stai produttivi, ci siamo adattati ai cambiamenti non ci siamo arresi, viviamo di musica. Siamo determinati e ambiziosi e anche se abbiamo cancellato il tour mondiale non ci siamo mai dati per vinti. In questo anno siamo maturati e siamo felici di questo percorso.