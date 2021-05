Riaperture, Arena di Verona riceve l'ok per capienza di 6mila persone

Lo ha annunciato il sindaco e presidente della Fondazione Arena, Federico Sboarina: è arrivato ufficialmente il via libera della Regione per la deroga a 6.000 spettatori rispetto ai 1000 attualmente previsti dall'ultimo Decreto legge sulle norme Covid.

L'Arena di Verona potrà ospitare fino a 6.000 spettatori durante il prossimo Festival lirico e gli altri concerti musicali. La Regione Veneto ha accolto la proposta della Fondazione Arena in tal senso. Lo ha annunciato il sindaco e presidente della Fondazione Arena, Federico Sboarina, durante la conferenza stampa di presentazione del concerto de 'Il Volo' (QUI TUTTE LE NEWS) che il 5 giugno terrà in Arena un omaggio a Ennio Morricone. Sboarina ha confermato che è arrivato ufficialmente il via libera della Regione per la deroga a 6.000 spettatori rispetto ai mille attualmente previsti dall'ultimo Decreto legge sulle norme Covid.

il commento di Sboarina e mazzi sul concerto omaggio del 5 giugno a morricone



Federico Sboarina: "Una giornata importante perché questo concerto ha assunto significati importanti in primis la possibilità di avere in Arena 6mila persone in assoluta sicurezza, per tutti e curata nei minimi dettagli. Il 5 giugno era una data importante a prescindere dal numero delle presenze perché l’Arena è il simbolo della musica, il più grande teatro all’aperto a livello mondiale segna la ripartenza. La musica è una parte fondamentale della nostra vita".



Gianmarco Mazzi direttore artistico Arena di Verona: "Si è compiuto un cammino che è partito al Festival di Sanremo. Ho conosciuto bene Ennio Morricone perché abbiamo lavorato insieme, era la mia speranza aprire l’Arena con questo omaggio. Speriamo di avere una deroga fino a mezzanotte. Al Volo doniamo una statua che rappresenta una diva con in testa l’Arena di Verona".