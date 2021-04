Il trio de Il Volo si prepara a un concerto evento in onore del grande musicista e compositore italiano scomparso nel 2020. Con loro si aprirà la stagione dei concerti 2021, nell’arena più suggestiva di Italia Condividi:

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone si sono detti felicissimi alla notizia di tornare ben presto sul palco ed esibirsi live. Dopo le restrizioni imposte dalla pandemia, che per più di un anno ha bloccato ogni tipo di concerto ed evento dal vivo, è giunto il momento per cantanti e maestranze di tornare a lavorare e divertirsi insieme. È l’Arena di Verona che si pone come vera e propria apripista, confermando in questi giorni le date live di molti cantanti, da Emma a Francesco Gabbani, passando proprio per Il Volo. La serata del 5 giugno 2021, si chiamerà “IL VOLO – Tribute to ENNIO MORRICONE” e sarà un commosso tributo dei tre tenori italiani al genio della musica internazionale Ennio Morricone, scomparso inaspettatamente lo scorso anno.

Le parole dei tre ragazzi de Il Volo approfondimento Il Volo, il testo del singolo inedito "Màkari" Ci avevano già offerto un piccolo “antipasto” allo scorso Festival di Sanremo quando, in occasione della seconda serata della kermesse, si erano esibiti davanti a un pubblico di poltrone vuote, cantando “Your Love” proprio di Ennio Morricone, estratta dalla colonna sonora del film “C’era una volta il West”. Il tributo ha commosso tutti. Queste le parole dei ragazzi che negli anni, hanno avuto l’opportunità di incontrare il grande maestro e stringere con lui un rapporto speciale: “Interpretare Ennio Morricone è un onore, una responsabilità e una sfida, da mesi stiamo lavorando sul vasto repertorio del Maestro. Sarà emozionante tornare ad esibirsi, in questo periodo particolare, proprio all’Arena di Verona, a cui siamo molto affezionati perché come noi fa da ponte tra tradizione e contemporaneità". Per Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone la voglia di tornare live e rivedere le facce del pubblico è tanta, non solo per loro, ma anche per tutti i lavoratori della musica, dello spettacolo e del settore eventi ormai in stallo da troppi mesi.