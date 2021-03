Il Volo, il testo del singolo inedito "Màkari"

“Makari”, Il Volo firma la colonna sonora della fortunata serie tv in onda in prima serata su Rai1 Condividi:

“Makari”, la fiction di Rai1 ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, è andata in onda lo scorso 15 marzo. Divisa in quattro puntate, sarà uno dei programmi delle prime serate Rai per le prossime quattro settimane. Dopo lo straordinario successo di “Montalbano”, la Rai torna in Sicilia per questa nuova fiction che vede come protagonisti Claudio Gioè, Domenico Centamore e Ester Pantano. Tra il giallo e la commedia “Makari” racconta le avventure di Saverio Lamanna che, rimasto di colpo senza lavoro, è costretto a tornare nella sua Sicilia. Proprio qui, a Makari, il protagonista deciderà di ripartire da zero e di rispolverare la sua vecchia passione per le indagini e i misteri.

A firmare la sigla di apertura di "Makari" troviamo Ignazio Boschetto, già membro de Il Volo, che ha scritto e composto il tema principale della fiction. L'esecuzione di "Makari" è, ovviamente, affidata a Il Volo che ha regalato alla Sicilia e a tutti i fan italiani un nuovo brano inedito. Ignazio Boschetto per comporre il brano si è ispirato alla storia e alla bellezza della Sicilia; alle tradizioni e ai canti tradizionali uniti alle immagini e alle voci di "Makari". Firmare la colonna sonora della fiction che vede protagonista Claudio Gioé è una grande occasione per i tre artisti che, dopo l'omaggio a Ennio Morricone eseguito sul palco di Sanremo, tornano sulla scena con un nuovo inedito affiancato a una delle serie più attese dell'anno. Ispirata ai romanzi di Gaetano Savatteri, con la regia di Michele Soavi e la produzione di Palomar e Rai Fiction, "Makari" andrà in onda per quattro settimane, fino al 29 marzo.

Il Volo, dagli esordi in Rai fino fino al successo mondiale. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble iniziano il loro percorso musicale congiunto grazie al talent show "Ti lascio una canzone". Due tenori e un baritono, i membri de Il Volo conquistano rapidamente il consenso del pubblico italiano e internazionale. Con all'attivo ben sei album in studio e centinaia di concerti in giro per il mondo, Il Volo è a oggi uno dei gruppi italiani più conosciuti a livello mondiale. Tra lirica e pop, la musica di questo trio raggiunge i palchi più importanti del mondo, dall'America fino ad arrivare a Sanremo, dove ottengono il podio nel 2015 con il brano "Grande Amore". Dopo aver collaborato con molti dei grandi artisti della lirica e del pop, il trio ha presentato sul palco di Sanremo 2021 un tributo a Ennio Morricone che anticipa quello che sarà un progetto completamente dedicato all'opera del grande musicista. La colonna sonora di "Makari" è solo l'ultimo dei traguardi raggiunti da questi tre ragazzi che continuano imperturbabili nella loro ascesa verso l'Olimpo della musica.