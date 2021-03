1/7 ©Kika Press

Claudio Gioé interpreta il protagonista della serie Saverio Lamanna. Giornalista e scrittore che ha trovato la propria fortuna a Roma. Torna però a casa, in Sicilia, dopo aver perso di colpo il lavoro. Deve ripartire da zero e per farlo decide di seguire la propria passione. Svariati i titoli che hanno segnato la sua carriera, da “I cento passi” a “La meglio gioventù”, fino a “Boris – Il Film”.

Makari, la nuova fiction con Claudio Gioè ambientata in Sicilia