La notizia non solo ha gettato nello sconforto i tantissimi fan della serie, ma anche ha anche provocato la reazione del mondo politico siciliano, convinto che almeno si debba realizzare un ultimo episodio, quello tratto proprio dal romanzo del grandissimo scrittore di Porto Empedocle da titolo Riccardino. A parlare per tutti Corrado Bonfanti, sindaco di Noto in provincia di Siracusa che, in una sua dichiarazione, ha detto di ritenere "impensabile ed oltremodo irriverente nei confronti della memoria del grande maestro Camilleri pensare di non realizzare un'ultima e definitiva puntata della straordinaria serie televisiva”. Il primo cittadino chiede che venga girata una puntata tratta dall'ultimo romanzo "Riccardino". "Il Val di Noto non può assistere inerme - dice - a questa indecisione generale e deve farsi promotore e protagonista di un grande atto d'amore per il maestro, per la Sicilia e per milioni di ammiratori ed estimatori di storie ed intrecci tutti siciliani che si sviluppano tra i nostri palazzi, le nostre vie e i nostri monumenti". E si rivolge a "Luca Zingaretti e alla casa produttrice Palomar, dell'amico Carlo Degli Esposti, che devono trovare in noi amministratori del Sud Est tutta la disponibilità e l'entusiasmo per rendere possibile questo significativo e irrinunciabile gesto d'amore e di riconoscenza della nostra terra".