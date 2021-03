Una nuova scommessa per la Palomar di Carlo Degli Esposti: “Quando ho letto i romanzi di Gaetano Savatteri, non ho avuto dubbi. Sapevo che quel personaggio poteva essere televisivo. Lo ritengo estremamente moderno. Il mal di Sicilia sa riservarci sempre delle sorprese. È una regione dalle grandi qualità letterarie. Raccoglie, poi, tutta la profondità dell’essere italiano”. A farla da protagonista, però, è il Trapanese, a differenza di quanto accaduto con “Montalbano”. Il pubblico verrà guidato, dunque, attraverso altri territori di questa splendida regione.

L’attore principale è Claudio Gioè , nato a Palermo nel 1975. Si è così espresso nei confronti di Lamanna, protagonista della serie: “Mi somiglia molto. Torna a vivere a Palermo dopo tanti anni, proprio come me. Questo ha forse fatto in modo che ci mettessi una punta di emotività in più. Il suo è un atteggiamento molto sciasciano. Viene a mancare un certo elemento immaginifico, criticando la Sicilia contemporanea. Svanisce la Vigata di Camilleri ed è questo il bello. Lamanna ha bisogno di realtà. Il linguaggio è ben diverso da quello di ‘Montalbano’”.

Makari, la trama

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo

Quattro episodi tratti da altrettanti romanzi di Gaetano Savattieri: “I colpevoli sono matti”, “La regola dello svantaggio”, “È solo un gioco” e “La fabbrica delle stelle”. Il protagonista è Saverio Lamanna, ex giornalista rimosso dal proprio incarico. Fa ritorno in Sicilia dopo molti anni. Qui incontra un vecchio amico, Peppe Piccionello, e una giovane donna per la quale perde la testa.

Lei è Suleima, giovane studentessa universitaria. Per mantenersi durante gli studi lavora come cameriera in un ristorante. Ecco gli elementi cardine della sua nuova esistenza. Dopo un errore tecnologico ha perso la vita che si era creato a Roma e, giunto in Sicilia per nascondersi quasi, si ritrova un po' per caso a ricoprire il ruolo di “investigatore”, per così dire. Prova a seguire una vecchia vocazione, quella dello scrittore, lasciandosi coinvolgere in storie di misteri e delitti.