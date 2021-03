Il padre Vito si era da poco trasferito a Bologna per stare più vicino al figlio, spesso lontano da casa per motivi di lavoro, e che vive ora un momento difficilissimo

Vito Boschetto era il padre di Ignazio Boschetto, meglio conosciuto come uno dei tre tenori de Il Volo, simbolo dell’arte lirica italiana nel mondo. L’uomo è stato stroncato da un malore, nella sua casa di Bologna. Il fatto sarebbe accaduto domenica 28 febbraio, ma la notizia è stata divulgata solo poche ore fa, in occasione della conferenza stampa che apre la kermesse. Il trio, pronto per un’esibizione emozionante all’Ariston, nel ricordo del maestro scomparso Ennio Morricone, conferma indirettamente la sua presenza, nonostante il momento di grande dolore di uno dei suoi componenti.