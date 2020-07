Ignazio Boschetto e Roberta Morise: è nata una nuova coppia?

A sfatare ogni dubbio ci ha pensato Morise, ex conduttrice de “I Fatti Vostri”, che su Instagram ha dedicato al cantante una delle sue stories , taggandolo. I fan sono entusiasti e soprattutto a caccia di informazioni. I due si frequenterebbero da fine giugno. Si tratta dunque di una storia a dir poco fresca. Le prime news in merito sono spuntate pochi giorni fa, quando i due sono stati avvistati sul lungomare di Cirò Marina. Si attende la conferma, anche se la comparsa del volto di Ignazio, ripreso alla TV, tra le stories di Roberta, pare dire molto sullo stato del loro rapporto.

Nello specifico la conduttrice ha pubblicato il video della replica di “House Party”, programma condotto da Michelle Hunziker. Si trattava, nello specifico, della puntata nella quale Ignazio Boschetto era ospite. L’immagine pubblicata è stata accompagnata da una frase: “Promessa mantenuta”. In attesa di dichiarazioni ufficiali da parte della coppia, tutto lascerebbe pensare a una storia alle prime fasi.

Chi è Roberta Morise

Gli indizi raccolti mostrano come tra i due vi sia una certa complicità, nonostante gli 8 anni di differenza che li separano. Ignazio ha infatti quasi 26 anni e Roberta ne ha 34. Non si tratta della prima relazione caratterizzata da una differenza d’età per Morise.

Nel 2011 ha avuto infatti termine la sua storia con Carlo Conti, compagno dal quale era divisa da ben 25 anni d’età. Una storia vera, logorata nel tempo dalla trasformazione del rapporto tra lei e il conduttore: “Il legame tra noi era diventato quello di un padre e una figlia, il che aveva portato la passione a sfumare”.

Di recente è stata accostata a Eros Ramazzotti. I due si sono ritrovati al centro di svariate voci a causa di una presunta simpatia. Indiscrezione rifiutata dal cantante, giunto a pubblicare un post per specificare di non aver alcun rapporto sentimentale con la conduttrice.

Roberta Morise è una conduttrice, showgirl ed ex modella, nata a Cariati nel 1986. Ha preso parte a “Miss Italia 2004”, che le ha consentito di fare il proprio esordio in televisione, giungendo al quinto posto. Nello stesso anno ha lavorato come conduttrice a “I raccomandati”, con Carlo Conti. Ha inoltre lavorato a “L’anno che verrà” e “L’eredità”, per poi approdare a “I migliori anni”.

Nel 2011 ha pubblicato il suo primo album, “È soltanto una favola”. Ha condotto “Easy Driver” e, nell’estate del 2018, ha condotto con Dario Vergassola il programma “Sei in un Paese meraviglioso”. L’ultimo programma condotto è stato “I fatti vostri”, insieme con Giancarlo Magalli.