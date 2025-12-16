Addio a Françoise Brion, l'attrice francese è morta a 92 anni

Diventata nota all'epova della Nouvelle Vague, ha recitato per numerosi registi, francesi e non. Era stata diretta anche da Vittorio De Sica e dal figlio Christian

Si è spenta a 92 anni Françoise Brion, attrice francese molto nota all'epoca della Nouvelle Vague. Il decesso è avvenuto venerdì 12 dicembre ma l'annuncio è stato dato solo quattro giorni più tardi dai figli Diane e Simon Doniol-Valcroze all'agenzia France Presse.

Diretta da Vittorio e Christian De Sica

Nata Françoise German de Ribon, ha recitato in oltre 30 film con moltissimi registi diversi, non solo francesi ma anche italiani. Nel corso della sua carriera è stata diretta sia da Vittorio De Sica in Un mondo nuovo sia dal figlio Christian in Il conte Max. Per Sergio Gobbi ha invece recitato in Il bel mostro.