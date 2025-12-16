Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Françoise Brion, l'attrice francese è morta a 92 anni

Cinema
©Getty

Diventata nota all'epova della Nouvelle Vague, ha recitato per numerosi registi, francesi e non. Era stata diretta anche da Vittorio De Sica e dal figlio Christian

Si è spenta a 92 anni Françoise Brion, attrice francese molto nota all'epoca della Nouvelle Vague. Il decesso è avvenuto venerdì 12 dicembre ma l'annuncio è stato dato solo quattro giorni più tardi dai figli Diane e Simon Doniol-Valcroze all'agenzia France Presse.

Diretta da Vittorio e Christian De Sica

Nata Françoise German de Ribon, ha recitato in oltre 30 film con moltissimi registi diversi, non solo francesi ma anche italiani. Nel corso della sua carriera è stata diretta sia da Vittorio De Sica in Un mondo nuovo sia dal figlio Christian in Il conte Max. Per Sergio Gobbi ha invece recitato in Il bel mostro.

Il cambio di cognome consigliato da Belmondo

Nata a Parigi il 29 gennaio 1933 decise di cambiare cognome su consiglio di Jean-Paul Belmondo, suo amico al Conservatorio d'arte drammatica di Parigi. "Lascia stare il 'de' che fa aristocratico", le disse l'attore. Fu così che divenne Françoise Brion, anagramma di Ribon. Era apparsa sul grande schermo per l'ultima volta in Conann, film di Bertrand Mandico del 2023, a 66 anni di distanza dal suo debutto cinematografico.

Spettacolo: Ultime notizie

Omicidio di Rob Reiner e della moglie, che cosa sappiamo

Spettacolo

Secondo quanto ricostruito finora, il regista e il figlio Nick avevano avuto un violento litigio...

Addio a Françoise Brion, l'attrice francese è morta a 92 anni

Cinema

Diventata nota all'epova della Nouvelle Vague, ha recitato per numerosi registi, francesi e non....

I Rolling Stones cancellano i piani per un tour nel 2026

Musica

Le condizioni di Keith Richards, da tempo affetto da artrite, sarebbero alla base della rinuncia...

Marracash, la possibile scaletta del concerto a Padova

Musica

Dopo la tappa alla Kioene Arena, sabato 20 dicembre Marracash concluderà la tournée nei...

Geolier, la tracklist di Tutto è possibile: da Pino Daniele a 50 Cent

Musica

Il rapper partenopeo presenta il nuovo disco, il suo quarto in studio, tra radici, visione e...

Spettacolo: Per te