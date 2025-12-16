Addio a Françoise Brion, l'attrice francese è morta a 92 anni

Diventata nota all'epova della Nouvelle Vague, ha recitato per numerosi registi, francesi e non. Era stata diretta anche da Vittorio De Sica e dal figlio Christian
Si è spenta a 92 anni Françoise Brion, attrice francese molto nota all'epoca della Nouvelle Vague. Il decesso è avvenuto venerdì 12 dicembre ma l'annuncio è stato dato solo quattro giorni più tardi dai figli Diane e Simon Doniol-Valcroze all'agenzia France Presse.
Diretta da Vittorio e Christian De Sica
Nata Françoise German de Ribon, ha recitato in oltre 30 film con moltissimi registi diversi, non solo francesi ma anche italiani. Nel corso della sua carriera è stata diretta sia da Vittorio De Sica in Un mondo nuovo sia dal figlio Christian in Il conte Max. Per Sergio Gobbi ha invece recitato in Il bel mostro.
Il cambio di cognome consigliato da Belmondo
Nata a Parigi il 29 gennaio 1933 decise di cambiare cognome su consiglio di Jean-Paul Belmondo, suo amico al Conservatorio d'arte drammatica di Parigi. "Lascia stare il 'de' che fa aristocratico", le disse l'attore. Fu così che divenne Françoise Brion, anagramma di Ribon. Era apparsa sul grande schermo per l'ultima volta in Conann, film di Bertrand Mandico del 2023, a 66 anni di distanza dal suo debutto cinematografico.