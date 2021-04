Alessandra Amoroso, il concerto in streaming live da Roma

L'amore per la musica viene prima di tutto. Alessandra Amoroso la ha ribadito ai suoi fan in occasione del live-streaming durante il quale ha presentato per la prima volta da un palco i singoli Piuma e Sorriso Grande oltre ad alcuni dei suoi pezzi che hanno fatto la storia della canzone italiana. L'appuntamento, sulla piattaforma A-Live , è un regalo a chi ha fatto il pre-save dei due pezzi. Sul palco, costruito a Roma davanti al PalaLottomatica, Alessandra ha ribadito di avere sempre creduto nella forza della musica che è "amore non solo verso un pubblico fedele ma anche verso chi mi aiuta facendo in modo che la musica prenda forma, alzando il volume, accendendo le luci, portando una quasi casa in giro e prendendosi cura di quello che accade intorno. Tutto questo lo abbiamo fatto grazie alla musica. Dunque grazie a chi è venuto qui, a me esplode il cuore della gioia. E' stato un momento particolare per la mia vita e per la vita di tutti ma io continuo a sperare, continuo a credere e a crederci. Quando a volte la vita ci mette di fronte a situazioni complicate l'unica opportunità che abbiamo è di trarne vantaggio. Arriva un momento preciso in cui devi scegliere come vivere un momento difficile ed è in quel momento che ho deciso di guardare tutto con una nuova prospettiva: è li che ho ritrovato me stessa e spero con tutto il cuore che possa essere così anche per voi".

approfondimento

Alessandra Amoroso in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande

Alessandra Amoroso sconfigge il tempo sospeso e lo fa dedicando il suo tempo a quello che la fa stare bene. Vuole essere più forte per affrontare il futuro e lo fa con la musica perché poi lei resta sempre la stessa. E infatti apre questa sua serata speciale proprio con La Stessa: si presenta in jeans, chiodo e t-shirt bianca a un pubblico formato da tante macchine (ogni tanto spunta qualche testa dai finestrini); sembra di essere in un drive-in in questa fredda serata romana (la corista Pamela Scarponi sembra una inuit nel suo raffinato cappotto bianco) che Sandrina ha voluto donare ai suoi fan e a tutte le persone che lavorano con lei. Lei tende subito la mano alla sua gente e il gesto più dolce non può che essere affidato a Fidati ancora di me. In realtà nessuno ha mai smesso di farlo ma in questi giorni sospesi è meglio ricordarlo. Fa bene all'anima, è rassicurante. I clacson sostituiscono gli applausi. Alessandra ringrazia chi le è stato sempre vicino e chi ha sempre lottato e mai rinunciato: "Io sono dalla vostra parte sempre e di quella dell'amore, in tutti i suoi colori, nel rispetto dei diritti di tutte le persone". Si commuove Sandrina nel fare Dalla tua parte e le fiamme che ardono sullo schermo alle sue spalle sono il calore di cui abbiamo bisogno. Forza e Coraggio è un altro brano fortemente motivazionale, libero... perché chi ama non ha direzione e aspetta la sua rivoluzione. Il mini-live prosegue con Immobile e quindi con una intro fischiettante Alessandra Amoroso porta il suo pubblico a (e su) quattro ruote ad Amore Puro. Un altro messaggio forte arriva da Difendimi per sempre... in questo mondo di tempesta: eppure il volto di questa artista salentina trasmette una serenità rara. Nonostante tutto bisogna Comunque andare a bruciarsi la pelle in quel fantastico gioco che è la vita: "Il mio cuore esplodeva di gioia quando sono arrivata su questo palco". E prima di scendere ecco Piuma e Sorriso Grande, le piccoline di casa Amoroso, per la prima volta sul palco. Non sono sembrate timide, hanno già il carattere di mamma Ale e dunque possiamo tornare alla nostra quotiana con un sorriso davvero grande.