Alessandra Amoroso, in arrivo due nuovi singoli: Piuma e Sorriso grande

A tre anni di distanza dal suo ultimo album, ma con tanti singoli di successo all’attivo, Alessandra Amoroso annuncia sui social l’arrivo di nuova musica. “Piuma” sarà disponibile in streaming dal 7 aprile e “Sorriso grande” uscirà il giorno successivo Condividi:

L’abbiamo vista un mese fa destreggiarsi sul palco dell’Ariston in compagnia dell’amica Emma Marrone, con la quale ha cantato “Pezzo di cuore” e ce la ricordiamo tutti per i tormentoni estivi di grandissimo successo, con cui ha tenuto compagnia negli ultimi due anni. Alessandra Amoroso, reduce da un disco d’oro proprio con il duetto “Pezzo di cuore”, è pronta a sbarcare ancora una volta su tutte le piattaforme musicali, con due nuovissime canzoni intitolate “Piuma” e “Sorriso grande”. Il volto simbolo del talent show musicale “Amici di Maria de Filippi”, si era divertita nei giorni scorsi snocciolando informazioni che alludessero a sorprese per i fan, nelle scorse ore confermate dall’annuncio ufficiale.

Gli indizi social di Alessandra Amoroso approfondimento Sanremo 2021, Alessandra Amoroso e Matilde Gioli per le maestranze Che qualcosa stesse bollendo in pentola lo si era capito dai tanti indizi social che la cantante aveva rilasciato nei giorni scorsi sui suoi profili. “Leggeri come una piuma, sul viso un sorriso grande” aveva commentato Alessandra Amoroso su Instagram, invitando i fan al pre-save di nuova musica e alla partecipazione a uno speciale evento in streaming. Nelle scorse ore l’annuncio ufficiale con la condivisione di due clip inedite in cui Alessandra è al lavoro, mentre canta e registra “Piuma” e “Sorriso Grande”.

Alessandra Amoroso: il singolo “Piuma” Alessandra Amoroso ha annunciato l’uscita del singolo “Piuma”, su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo 7 aprile, condividendo il testo della canzone: un foglio stropicciato e i versi riscritti a mano su quella che sembra una pergamena. Poi il commento della cantante e l’annuncio ufficiale: “Più di un anno fa ho avuto la possibilità di esprimermi tramite la scrittura e raccontarmi attraverso la mia arte che però poi ho dovuto chiudere in un cassetto. Più di un anno fa ho avuto la possibilità di farlo con delle persone davvero speciali; alcune sono entrate da poco a far parte della mia vita invece altre già esistevano da anni e anni. Si sono sedute accanto a me quel giorno, con la voglia di esserci, di supportarmi accomodando il mio istinto e le mie sensazioni. PIUMA è il mio racconto per voi di questa mia vita fatta di amore e musica”. Una canzone che ha tutta l’aria di leggerezza e di una vera rinascita che arriva dopo il periodo buio della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) che ha segnato irrimediabilmente tutto il mondo dell’arte, dei concerti e degli eventi dal vivo.