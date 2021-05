Da sempre i pattern danno carattere alle collezioni, accendendo gli abiti di colori e disegni come opere d’arte. Per l’estate il print è un’istituzione: a righe, a fiori, pois per non parlare dell’animalier, che puntualmente colora gli abiti più desiderati della spring summer. Sfoglia la fotogallery e scopri le stampe tormentone del 2021