Look nero e perle per l’omaggio di Kate Middleton al principe Filippo

La duchessa di Cambridge ha indossato un outfit elegante che segue le regole dell’etichetta. Tutto nero per colei che è rimasta un passo indietro, come faceva il principe Filippo. La somiglianza di ruoli tra lei e lui è evidente: due persone destinate a essere seconde, per ragioni di trono, e che lo fanno (e l’hanno fatto) con una dignità notevole. Il Duca di Edimburgo ha potuto precedere la moglie Elisabetta una sola volta nella vita, come è stato commentato dalla BBC durante il funerale: al suo corteo funebre.