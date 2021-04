Principe Filippo, alle 16 i funerali a Windsor in forma privata

Sarà un funerale intimo ma solenne, nel rispetto delle restrizioni per il Covid e dei voleri del defunto, quello che si tiene a Windsor per l'ultimo saluto a Filippo, duca di Edimburgo e marito della regina Elisabetta II, morto all’età di 99 anni il 9 aprile (FOTOSTORIA - LE REAZIONI - IL MATRIMONIO CON ELISABETTA). Le esequie, a partire dalle 16 ora italiana, si svolgono alla St. George's Chapel a Windsor in forma privata, con 30 persone presenti (CHI SONO GLI INVITATI). E senza elogio funebre né sermoni. I posti in chiesa saranno separati per i due figli di Carlo e Diana, William e Harry, un indizio di tensioni ancora esistenti dopo lo strappo di quest’ultimo. Non ci sarà nessuno in divisa militare, tutti distanziati salvo i conviventi, e mascherina al volto (IL PROGRAMMA).