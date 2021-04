Funerali del principe Filippo, orari e programma della cerimonia

L’ultimo saluto al marito della regina Elisabetta II si svolge alla St George's Chapel dalle 15 (le 16 ora italiana) in forma privata. Prima gli arrivi dei membri della Famiglia Reale e dei parenti e la processione fino alla cappella del castello di Windsor. Non ci saranno elogio funebre o sermoni, verranno suonate le musiche che il Duca di Edimburgo amava e ci saranno diversi riferimenti alla Royal Navy

Si tengono oggi alle 15 (le 16 ora italiana) i funerali del principe Filippo, morto il 9 aprile all'età di 99 anni. L’ultimo saluto al marito della regina Elisabetta II si svolge alla St George's Chapel in forma privata, con 30 persone presenti ( CHI SONO GLI INVITATI ). Il Duca di Edimburgo aveva lavorato per anni al suo funerale, studiandolo nei minimi dettagli, e nonostante le restrizioni anti-Covid la sua impronta è rimasta: ci saranno le musiche che più amava, fra cui l’inno della Royal Navy, e si parlerà di mare anche nelle preghiere. Ecco il programma della cerimonia ( FOTOSTORIA DEL DUCA DI EDIMBURGO - TUTTI I VIDEO - LE REAZIONI - IL MATRIMONIO CON ELISABETTA ).

I riferimenti alla Marina

leggi anche

Uk, Funerali Filippo: William e Harry distanti durante la processione

Ufficiale della Royal Navy prima di sposare l'allora principessa Elisabetta, il Duca di Edimeburgo era rimasto molto legato alla Marina in cui era entrato a 17 anni prestando servizio nella la Seconda Guerra Mondiale. Ci saranno le musiche che più amava: il primo inno, di età vittoriana, Eternal Father, Strong to Save è l'inno della Marina e nei primi versi racconta l'aiuto divino necessario a chi si trova in difficoltà sui mari. E si parlerà di mare anche nelle preghiere: nel Salmo cantato dal coro e nel brano dall'Ecclesiasticos letto dal Decano di Windsor si parla delle "strane e meravigliose creature, tutti i tipi di esseri viventi ed enormi mostri marini" che popolano gli abissi degli oceani. Il libretto della cerimonia, con tutti i passaggi, è stato stilato dal Duca di Edimburgo e diffuso alla stampa britannica poche ore prima dell'evento.