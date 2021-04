Uk, Funerali Filippo: William e Harry distanti durante la processione

La notizia che più ricorre sui giornali e telegiornali britannici, il giorno della vigilia dei funerali del principe Filippo a Windsor, è che i due fratelli, l’erede al trono William e il duca di Sussex Harry, non cammineranno uno accanto all’altro nel corteo funebre. E non per motivi di distanziamento sociale.

William e Harry ancora distanti

Tra di loro ci sarà infatti il cugino, Peter Philips, figlio della principessa Anna. Un dettaglio non da poco, per chi guarderà a questo funerale anche come la prima vera occasione per la famiglia reale di riunirsi dopo tanto tempo e tante vicissitudini, culminate nell’intervista bomba di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Un secolo sembra passato da quando questo stesso castello era stato addobbato a festa per il matrimonio dei due duchi ribelli fuggiti poi in California: era solo il 2018. Ma l’accusa di razzismo fatta cadere da marito e moglie sulla famiglia reale, rimbalzata da un angolo all’altro della Terra proprio mentre il principe Filippo era già ricoverato in ospedale, ha allargato la distanza, già esistente, tra i fratelli, un tempo neanche troppo lontano molto uniti e cresciuti all’ombra della perdita prematura della madre Diana.

Figli e nipoti di Filippo non in uniforme militare

E mentre vari corpi militari fanno le prove per omaggiare quella che fu la brillante carriera del duca di Edimburgo in marina – alla quale dovette rinunciare nel momento in cui diventò il consorte della monarca – si è appreso che figli e nipoti del principe defunto non indosseranno la divisa. Le ragioni? Nonostante abbia servito in Afghanistan, Harry non potrebbe vestire l’uniforme perché Elisabetta l’ha privato di tutte le onoreficenze militari dopo la sua decisione di fare un passo indietro e trasferirsi in America, e il principe Andrea (che si è distinto nelle Falkland), nonostante sia sempre stato considerato il figlio prediletto della sovrana, si è visto congelare il titolo di ammiraglio dopo lo scoppio dello scandalo Epstein e quindi non avrebbe potuto indossare la divisa del rango desiderato. Abiti civili per tutti, dunque, ha deciso la regina, per evitare ogni possibile contrasto nel giorno in cui le seppelliranno il consorte che le è stato al fianco per 73 anni. Ora Elisabetta è sola e pare che lei stessa abbia parlato di un enorme senso di vuoto ai figli. Un vuoto che verrà plasticamente rappresentato anche nella cappella di Saint George, dove siederà senza nessuno accanto, per rispettare le rigide norme anti Covid. La sua bocca dovrebbe essere coperta dalla mascherina. Ma saranno i suoi occhi a parlare.

La diretta su Sky TG24

Sky TG24 seguirà in diretta il funerale, a partire dalle 15.30, con diverse incursioni a Windsor e ospiti in studio.