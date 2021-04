Uk, oggi l’omaggio al principe Filippo in tutto il Regno Unito

Salve di cannone in tutte e 4 le nazioni del Regno Unito (Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda del Nord) e nei territori d'oltremare per onorare il principe consorte Filippo, marito della regione Elisabetta II, scomparso ieri a 99 anni (FOTOSTORIA - TUTTI I VIDEO - LE REAZIONI - IL MATRIMONIO CON ELISABETTA). Un omaggio annunciato dal ministero della Difesa britannico per ricordare i ruoli ricoperti dal duca di Edimburgo nelle forze armate di Sua Maestà, il suo patronato a innumerevoli reparti, il suo passato in divisa della Royal Navy, i trascorsi da veterano combattente e reduce superstite fra i più longevi nella Seconda Guerra Mondiale.