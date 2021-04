Morto principe Filippo, Johnson: "È stato solido sostegno per regina"

Parlando fuori da Downing Street, Johnson ha detto che “come nazione e come regno ringraziamo la straordinaria figura e il lavoro" del principe Filippo, ha detto ancora il premier definendolo "un amorevole marito, un padre e un nonno affettuoso". QUI IL VIDEO DEL SUO INTERVENTO

“Ricorderemo il duca di Edimburgo per il suo contributo alla nazione e per il suo solido supporto alla regina". È l’omaggio del premier britannico Boris Johnson al principe Filippo, morto oggi all’età di 99 anni . "Il principe Filippo ha rappresentato il Regno Unito con dignità", è il commento dell'ex presidente americano George W. Bush. Ecco le reazioni dal Regno Unito e da tutto il mondo alla scomparsa del compagno della Regina Elisabetta (LA FOTOSTORIA) .

Von der Leyen "rattristata dalla notizia"



leggi anche

Uk: è morto il principe Filippo, aveva 99 anni

Condoglianze anche dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, su Twitter: "Sono rattristata nell'apprendere della morte di sua altezza reale il principe Filippo. Vorrei estendere il mio sincero cordoglio a sua maestà la regina, alla famiglia reale e al popolo del Regno Unito in questo giorno così triste".



Sadiq Khan: "Uomo straordinario"



"Oggi piangiamo la perdita di un uomo straordinario, che ha dedicato la sua vita al servizio pubblico e ad aiutare gli altri", scrive il sindaco di Londra Sadiq Khan. "Come sindaco, posso dire a nome di tutti i londinesi che saremo per sempre grati per il contributo di Sua Altezza Reale alla nostra città e al nostro Paese", aggiunge Khan.



Arcivescovo Canterbury: “Eccezionale esempio di servizio cristiano”

L’Arcivescovo di Canterbury definisce quella di Filippo una “straordinaria vita di devoto servizio. Il principe Filippo ha continuamente dimostrato il suo immancabile sostegno e la sua incrollabile lealtà a Sua Maestà la Regina per 73 anni. Metteva costantemente gli interessi degli altri davanti ai suoi e, così facendo, ha fornito un eccezionale esempio di servizio cristiano”.