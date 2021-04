Uk: è morto il principe Filippo, aveva 99 anni

Filippo avrebbe compiuto 100 anni a giugno

approfondimento

La regina Elisabetta e il principe Filippo: 73 anni di matrimonio

Filippo, nato a Corfù nel 1921, avrebbe compiuto 100 anni il prossimo 10 giugno. Era stato dimesso di recente, dopo alcune settimane in ospedale a Londra a causa di una non meglio precisata infezione - non legata al Covid - cui si erano aggiunti problemi al cuore. Inossidabile punto di riferimento della corte britannica per decenni, il duca di Edimburgo aveva celebrato a novembre i 73 anni di matrimonio con la quasi 95enne Elisabetta II.