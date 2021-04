3/15 ©Ansa

Nato nel 1921 a Corfù, in Grecia, il 10 giugno Filippo Mountbatten, Principe consorte e duca di Edimburgo, aveva 99 anni. In oltre 70 anni di matrimonio con la Regina Elisabetta II ha sempre accompagnato con la moglie, anche se in alcune occasioni è inciampato in celebri gaffe