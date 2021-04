Principe Filippo, la regina Elisabetta lo ricorda con una foto inedita

Buckingham Palace ha deciso di condividere un ricordo privato, risalente al 2003, in uno dei posti preferiti di Sua Maestà e del Duca di Edimburgo. L’immagine, che ritrae la coppia reale sorridente durante una vacanza estiva sulle colline di Coyles of Muick, è stata personalmente scelta dalla sovrana a poche ore dal funerale

È un principe Filippo sorridente e rilassato, sul prato insieme alla regina, in uno dei loro posti preferiti: è questa l'ultima foto del Duca di Edimburgo personalmente scelta da Elisabetta II e diffusa da Buckingham Palace nel giorno dei suoi funerali (CHI SONO GLI INVITATI). L'immagine, che risale all’estate del 2003, venne scattata dalla cognata, la contessa di Wessex, durante una vacanza estiva di famiglia sulle colline di Coyles of Muick vicino Balmoral, in Scozia, dove la coppia reale amava andare a passeggiare e fare pic nic. Un luogo prediletto, tanto che la regina ne ha il nome al suo nuovo corgi. (FOTOSTORIA DEL DUCA DI EDIMBURGO - TUTTI I VIDEO - LE REAZIONI - IL MATRIMONIO CON ELISABETTA)