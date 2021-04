1/21 ©Ansa

Sono trenta le persone ammesse al funerale del principe Filippo, in programma sabato 17 aprile, nel rispetto delle disposizioni anti-Covid. Le esequie saranno quindi celebrate in forma decisamente ristretta, e come da volontà del duca di Edimburgo, non ci saranno funerali di Stato. Non saranno presenti il premier britannico Boris Johnson né Meghan Markle, in stato avanzato di gravidanza





