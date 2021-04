3/17 ©Getty

Tutti sono in abiti scuri ma da giorno, a partire dalla regina Elisabetta II, le uniformi sono state bandite per non mettere in imbarazzo Harry, che è stato privato dei titoli militari dopo l'abbandono della Famiglia Reale. La regina è entrata nella cappella di San Giorgio, precedendo in auto il corteo a piedi che accompagna il feretro, al suono delle note dell'inno nazionale britannico

Funerali Filippo, gli aggiornamenti in diretta