Kate Middleton indossa un blazer Zara blu: la giacca è subito sold out

Come è ormai noto, Kate Middleton è un'icona affermata tanto che la rivista Time l'ha inserita nella lista delle 100 persone più influenti al mondo , e in fatto di moda è diventata negli anni una vera e propria influencer. Il suo stile elegante e raffinato si contraddistingue non solo per la scelta di abiti di alta moda firmati da grandi stilisti, ma anche per un altro ben preciso motivo: l’amore per il riciclo del medesimo abito in più occasioni e l’arte di abbinare e mescolare pezzi costosissimi ad altri decisamente più cheap, alla portata di tutte le tasche, per intenderci. Attitudine questa che l'ha resa ancor più benamata dal popolo . Ma vediamo qual è stata l’ultima occasione in cui la duchessa ha mandato sold out un capo di abbigliamento della celebre catena spagnola da lei molto amata, Zara.

Il blazer blu doppiopetto di Zara subito sold out

Nella Giornata internazionale dell'ostetrica, durante una video intervista all’infermiera della comunità ugandese Harriet Nayiga per la rivista Nursing Times, Kate sfoggia un look perfetto per l’occasione che si appresta a diventare l’outfit primaverile must have della stagione. Stiamo parlando di una giacca blu dai toni brillanti, un blazer doppiopetto Zara blu cobalto con bottoni in metallo anteriori a cui la duchessa ha abbinato un pantalone nero. Dopo aver indossato recentemente un cappotto con top color rosa confetto, Kate rispolvera il blu, tra i sui colori preferiti. Per chi non lo sapesse, la rivista Vogue ha creato una Katepedia (enciclopedia dedicata a Kate) calcolando che nei primi due anni di matrimonio ha indossato tonalità di blu nel 24% delle occasioni. Le tonalità migliori per lei sono il french navy, l'air force blue, il melanzana, il mirtillo chiaro e il grigio (in ogni sua sfumatura, dall'argento all'ardesia). In generale i colori estivi accentuano la sua naturale bellezza, anche se a noi comuni mortali, sembra che qualsiasi cosa indossi le calzi a pennello. Non resta che continuare a farsi ispirare dalla moda accessibile a prezzi democratici della royal più popolare del pianeta.