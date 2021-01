Kate Middleton nominata influencer dell'anno in UK

La Duchessa di Cambridge è un esempio di stile a cui guarda tutto il Regno Unito nonché il mondo intero. I suoi outfit diventano immediatamente dei “desiderata” a livello internazionale, per questo è considerata l’icona inglese di moda più popolare del 2020

Kate Middleton è stata nominata influencer dell’anno nel Regno Unito, battendo Meghan Markle in quanto più popolare di lei a livello di stile. Secondo quanto riportato dal sito del Daily Mail, la duchessa di Cambridge è salita sul podio delle influencer inglesi, posizionandosi al primo posto della classifica stilata da LovetheSales, il sito web che raccoglie le maggiori vendite online di tutto il mondo. Gli esperti di moda di LovetheSales hanno esaminato vari look della Middleton e sono arrivati alla conclusione che è proprio lei la influencer numero uno del Regno Unito.



Kate supera Meghan Markle

Nel 2017 la moglie di William sembrava aver perso consenso di fronte all'enorme successo di Meghan Markle, i cui outfit dettavano legge in materia di moda inglese e internazionale. Sarebbe stato il distacco dei duchi del Sussex dalla Royal Family - annunciato all'inizio del 2020 - a far tornare Kate la prediletta del Regno in materia di abbigliamento. Durante il lockdown, inoltre, gli abbinamenti "chic ma non troppo" della Middleton hanno convinto molto le suddite della Regina Elisabetta.



L’outfit di Kate Middleton più amato del 2020

Il look targato 2020 più riuscito? L'ormai celebre abito floreale firmato dal marchio sostenibile Faithfull The Brand che la Duchessa ha indossato lo scorso giugno durante una visita a The Nook, nel Norfolk.

Secondo i dati raccolti da LovetheSales.com, le ricerche per il vestito con la "floreal print" hanno subito una vera e propria impennata a seguito della pubblicazione delle foto "in fiore" della Middleton su tutti i tabloid internazionali.



La stylist inglese Jessie Stein, interpellata dal Daily Mail, ha posto l’accento proprio su quell'abito a fiori: «Il vestito è andato esaurito in meno di 24 ore, le ricerche di vestiti a fiori sono aumentate del 158% nei giorni seguenti, registrando un aumento del 112% dal 2019 al 2020».