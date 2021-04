Verde menta, rosa pompelmo, bianco ghiaccio e giallo limone: tra le tinte più gustose della PE 2021 meritano una menzione speciale quelle che rievocano il dolce più amato della stagione calda. Ecco come indossare il sorbetto in ogni sua declinazione cromatica: tanti look originali, romantici, ultra femminili e molto chic con cui essere di tendenza